Valorant: quali sono le abilità di Killjoy? (Di martedì 28 luglio 2020) by Hynerd.it Siamo ormai giunti alla fine del primo Atto di Combustione e Killjoy, stando ai leak, sarà il prossimo agente ad entrare nel roster di Valorant. Nonostante non sia stato ancora presentato ufficialmente, triangolando informazioni trafugate, indizi e riferimenti tra le righe, sappiamo praticamente tutto riguardo al dodicesimo agente dell’fps tattico. Il suo ingresso nel gioco dovrebbe avvenire in concomitanza con il rilascio dell’Atto II, previsto per la settimana prossima. Analogalmente a quanto avvenuto per Reyna, infatti, assisteremo all’aggiunta di un … su: Valorant: quali sono le abilità di Killjoy? Leggi su hynerd

hynerdit : #Valorant: quali sono le abilità di #Killjoy? -

Ultime Notizie dalla rete : Valorant quali Valorant: Quali Sono Le Abilità Di Killjoy? - Hynerd.it Hynerd.it Valorant e il Battle Pass dell'Atto I: ultima settimana per completarlo

Gli autori di League of Legends, dopo aver sorpreso il pubblico con l'annuncio di una produzione legata all'universo degli sparatutto in prima persona, ha di fatto portato sul mercato un nuovo fenomen ...

Rogue Company: Anteprima, Gameplay Trailer e Screenshot

Il 2020 è indubbiamente l’anno dei free to play competitivi, dopo Hyper Scape, Valorant e molti altri ... Nell’attesa di conoscere quali contenuti verranno aggiunti nei prossimi mesi, vi ricordiamo ...

Gli autori di League of Legends, dopo aver sorpreso il pubblico con l'annuncio di una produzione legata all'universo degli sparatutto in prima persona, ha di fatto portato sul mercato un nuovo fenomen ...Il 2020 è indubbiamente l’anno dei free to play competitivi, dopo Hyper Scape, Valorant e molti altri ... Nell’attesa di conoscere quali contenuti verranno aggiunti nei prossimi mesi, vi ricordiamo ...