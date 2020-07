Udinese-Lecce (29 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 luglio 2020) Seconda trasferta consecutiva per il Lecce, la cui stagione ricca di rimpianti si è arricchita di un nuovo capitolo nella sconfitta 3-2 sul campo del Bologna, una partita che i pugliesi potevano vincere dopo avere recuperato due gol e invece l’hanno persa nel finale recriminando anche per un rigore non concesso. Con quattro punti di … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

La scorsa giornata di Serie A oltre ad aver sancito i primi verdetti definitivi (la Juve campione d’Italia per la 36esima volta), si è lasciata alle spalle una bufera di polemiche a causa dell’operato ...

Calcio: Liverani, daremo il massimo per non avere rimpianti

(ANSA) - LECCE, 28 LUG - Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è pronto a giocarsi le ultime chance di salvezza. Domani alla Dacia Arena di Udine proverà a fare bottino pieno, con la speranza che il S ...

