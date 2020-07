Scomparsa di Maddie McCann: la polizia tedesca setaccia un terreno di Hannover (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovi sviluppi sul caso della Scomparsa della piccola Madeleine Maddie McCann: la polizia tedesca sta perlustrando un appezzamento di terra di Hannover. Le autorità avrebbero identificato, come presunto responsabile, un uomo di 43 anni. In queste ore sono tanti gli agenti di polizia tedeschi che stanno scandagliando un appezzamento di terra a Seelze, vicino ad … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Maddie: Ricerche della polizia tedesca in terreno ad Hannover. Brueckner avrebbe vissuto nella regione per un periodo.… - Nath67Lic : RT @chilhavistorai3: Maddie: Ricerche della polizia tedesca in terreno ad Hannover. Brueckner avrebbe vissuto nella regione per un periodo.… - 007Vincentxxx : RT @chilhavistorai3: Maddie: Ricerche della polizia tedesca in terreno ad Hannover. Brueckner avrebbe vissuto nella regione per un periodo.… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Maddie: Ricerche della polizia tedesca in terreno ad Hannover. Brueckner avrebbe vissuto nella regione per un periodo.… - chilhavistorai3 : Maddie: Ricerche della polizia tedesca in terreno ad Hannover. Brueckner avrebbe vissuto nella regione per un perio… -