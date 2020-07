Pisciotta, 4 casi positivi: nucleo familiare in quarantena (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Oggi pomeriggio, al termine di 120 tamponi, tutti effettuati a Pisciotta, sono stati individuati 4 casi positivi. I quattro, appartenenti allo stesso nucleo familiare (nonna, figlio e due nipoti) sono già in quarantena, sotto sorveglianza Asl. Non sono emersi al momento, ulteriori casi, a Salerno e provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +15 Ieri 14 oggi 29 Raddoppiano i contagi rispetto al mese precedente Pisci… - Telecolore : Si conosceranno fra stasera e domani gli esiti dei 130 tamponi effettuati ieri a Pisciotta, lo screening deciso dal… - carseri : RT @InfoCilentoWeb: Covid: 31 i casi nel #Cilento: si attende l'esito di quasi 200 tamponi #Agropoli #AgropoliNotizie #CasalVelino #CasalVe… - InfoCilentoWeb : Covid: 31 i casi nel #Cilento: si attende l'esito di quasi 200 tamponi #Agropoli #AgropoliNotizie #CasalVelino… -