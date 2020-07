Perché molte donne su Instagram stanno postando selfie in bianco e nero (Di martedì 28 luglio 2020) #ChallengeAccepted è la nuova campagna social delle “donne che sostengono le donne” attraverso selfie in bianco e nero. Negli ultimi giorni, molti feed di Instagram sono stati invasi da immagini in bianco e nero di donne famose e no. Una forma di empowerment femminile per spronare le donne di sostenersi a vicenda. Finora, oltre 4 milioni di foto sono state caricate con l’hashtag. Leggi anche: Achille Lauro compie 30 anni e su Instagram chiarisce: «Da oggi consideratemi una 18enne» Facebook e Instagram hanno deciso di rimuovere gli account che promettono di “convertire” i gay Bufera su Imen Jane “economista” e star ... Leggi su open.online

