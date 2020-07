Parisi: necessari termovalorizzatori, piano non risolve problemi Regione Lazio (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “Il nuovo piano rifiuti (PRGR) presentato dalla Giunta regionale del Lazio, e approdato in Consiglio per la sua approvazione, non risolve i problemi della nostra Regione, non e’ in linea con le direttive europee ed e’ tragicamente in continuita’ con i documenti precedenti. Un piano che non decide, che si pone obiettivi utopistici, date le attuali condizioni, condito con termini politicamente corretti”, cosi’ Stefano Parisi, consigliere regionale, intervenendo in Consiglio durante la discussione sul nuovo piano dei rifiuti. “Nella sua reLazione di questa mattina- afferma Parisi- l’assessore Valeriani ha di fatto scaricato sugli enti locali la ... Leggi su romadailynews

