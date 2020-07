Milano-Sanremo, covid e cantieri in A10 fanno saltare il passaggio in Riviera - savona (Di martedì 28 luglio 2020) ... hanno chiesto 600 steward per assicurare il distanziamento sociale durante il passaggio della Classica di ciclismo, l'organizzazione della corsa, RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, ha deciso di '... Leggi su ilsecoloxix

raffaellapaita : La Milano-Sanremo quest'anno salterà la storica tappa di Savona. Un'altra sconfitta per la #Liguria ormai sempre pi… - MediasetTgcom24 : Milano-Sanremo di ciclismo, salta passaggio su Savona per coronavirus #milano-sanremo - LaStampa : La gara è in programma l’8 agosto: gli organizzatori dovranno scegliere un percorso alternativo. - Ghiottoenrico : RT @raffaellapaita: La Milano-Sanremo quest'anno salterà la storica tappa di Savona. Un'altra sconfitta per la #Liguria ormai sempre più is… - cyclingpro : Dunque una @Milano_Sanremo di 299 km con tanto Piemonte e 120 km di costa in meno. Una Sanremo diversa, una Sanremo… -