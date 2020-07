Milan, arriva la maglia 2020-2021 e nel video spunta anche… Ibrahimovic (Di martedì 28 luglio 2020) Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha svelato la nuova maglia da gioco per la prossima stagione 2020-21. La divisa è firmata Puma e presenta le classiche strisce rossonere che, però, saranno più larghe rispetto al solito. Il tema della maglia si rifà alla Galleria Vittorio Emanuele II e al Duomo di Milano per celebrare la città.Nel breve video di presentazione condiviso sui social della società, oltre a Romagnoli, Theo Hernandez e Calhanoglu, è presente anche Zlatan Ibrahimovic che appare nella parte conclusiva del filmato. Un segnale importante anche in ottica futura per lo svedese che potrebbe essere confermato anche l'anno prossimo. Milan, arriva la maglia ... Leggi su itasportpress

