Lombardia: Lega, in bilancio approvato sostegno a tassisti (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) – “La crisi sanitaria Legata al coronavirus ha colpito in maniera molto dura la categoria dei tassisti lombardi. Oggi Regione Lombardia si impegna a sostenerli con misure economiche a vario titolo in conto capitale.” Max Bastoni, consigliere regionale della Lega, manifesta la sua soddisfazione per l’approvazione, in sede di discussione per l’assestamento di bilancio 2020-2022, del suo ordine del giorno contenente misure finanziarie tra cui acquisto di autovetture, installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap, modernizzazione strumentazione di bordo e trasformazione del veicolo al fine di consentire l’alimentazione a combustibile non tradizionale. “I ... Leggi su meteoweb.eu

Mov5Stelle : Ancora nubi sulla Lega per quanto riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. Per saperne di più s… - NicolaPorro : ?? Il governatore #Fontana e la #Lombardia sono ormai da mesi colpiti da un fuoco incrociato, sottoposti a un vero e… - matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - repubblica : 'Ti chiami Mammì... lascia perdere la Valtellina': lite sulle origini tra Lega e 5S in Consiglio regionale - TV7Benevento : Lombardia: Lega, in bilancio approvato sostegno a tassisti... -