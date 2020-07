Internet non è un posto per le persone sole, perché rende soli (Di martedì 28 luglio 2020) Internet non è un posto per le persone sole, perché rende soli Socializzare online è diventato un macello. Oramai tutti cadono nel drama più infantile, si offendono al minimo equivoco e tengono il broncio per mesi, nascondendosi dietro manovre passivo aggressive e/o commenti a nuora affinché suocera intenda. Il fatto è che siamo meglio di così. Le persone dietro gli account sono meglio di così, alcune le conosco di persona e parlarci è un piacere. Eppure dietro una tastiera si finisce per scannarsi quando dal vivo non accadrebbe. Quindi la prima domanda, l’unica davvero intelligente, è: perché siamo in Internet? Ci sono solo due risposte, e possono essere vere ... Leggi su termometropolitico

alex_orlowski : Ho perso 3 amici per il covid19 e le parole di @AndreaBocelli arrivano come un pugno in faccia e fanno male. Ma chi… - kiararossi_ : @hugmejavaad Allora io ho la pressione bassa ma soprattutto ho la labirintite. Mi prende all’improvviso inizia a gi… - abcdeced : @_yelle_ @FRANCY_CAPPE00 @antartid3 Ma quale lusso 2000 che se cliccavo per sbaglio l'icona di Internet pagavo come… - pixie44042532 : RT @Dark_Ispanico: @NadiaPasticcio Una volta lessi su internet: 'In amore volete distruggere una persona facendole più male che con stalkin… - CBugliano : @msarigu72 Non cominciate a rompere chiedendo cosa significa l'asterisco! Cliccate sempre su 'Ho letto e accetto le… -

Ultime Notizie dalla rete : Internet non Internet in vacanza: tariffe e consigli per non spendere troppo Corriere della Sera Autobus a Cesena: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Prima di tutto è importante sapere chi è il gestore del servizio di trasporti pubblici a Cesena: si chiama StartRomagna e gestisce non solo le tratte su Forlì e Cesena, ma anche quelle su Rimini, Rave ...

Vino, col Covid-19 è boom di vendite online. Due strategie di posizionamento vincenti

L'agricoltura nel suo complesso ha tenuto bene alla pandemia di coronavirus e alle restrizioni ai movimenti imposte dal lockdown. Tuttavia il settore del vino ha risentito profondamente di questa situ ...

Prima di tutto è importante sapere chi è il gestore del servizio di trasporti pubblici a Cesena: si chiama StartRomagna e gestisce non solo le tratte su Forlì e Cesena, ma anche quelle su Rimini, Rave ...L'agricoltura nel suo complesso ha tenuto bene alla pandemia di coronavirus e alle restrizioni ai movimenti imposte dal lockdown. Tuttavia il settore del vino ha risentito profondamente di questa situ ...