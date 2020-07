Ghost Of Tsushima si aggiorna: Le novità e migliorie della Patch 1.05 (Di martedì 28 luglio 2020) Giocatori di Ghost Of Tsushima è disponibile da ieri un nuovo aggiornamento per il gioco, che porta la versione dello stesso alla 1.05, introducendo alcune ma interessanti novità e migliorie che vi riportiamo a seguire. Avete già letto la Recensione di Ghost Of Tsushima? Nuovo aggiornamento per Ghost Of Tsushima L’aggiornamento introduce come novità un nuovo livello di difficoltà che prende il nome di Letale, rivolto ai giocatori più esperti, in quanto i nemici diventano più agili ed aggressivi, intelligenti e in grado di recare più danno a Jin. Vengono apportate migliorie al menù di accessibilità, con nuove opzioni ... Leggi su gamerbrain

NuTeslaRes : #Ghost of Tsushima: disponibile la difficoltà Letale - - infoitscienza : Ghost of Tsushima tra nuovi livelli di difficoltà e sottotitoli migliorati nella patch 1.05 - infoitscienza : Ghost of Tsushima, la patch 1.05 aggiunge il livello di difficoltà Letale e altre opzioni - infoitscienza : Ghost of Tsushima si aggiorna: ecco i dettagli della patch 1.05 - _betteronmyown_ : Ho una voglia assurda di giocare a Ghost of Tsushima ADESSO, ma se accendo la Play sembra di essere in aeroporto e… -