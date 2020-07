Emily Ratajkowski, a “due pezzi” per un fisico mozzafiato – FOTO (Di martedì 28 luglio 2020) Emily Ratajkowski torna su Instagram in grande stile: la modella statunitense si mostra in costume con un fisico a dir poco mozzafiato. Ultimamente era apparsa troppo “vestita” e ai suoi fan mancavano le belle curve mostrate in qualche scatto postato su Instagram. Così, poche ore fa, è tornata in grande stile. Parliamo della modella e attrice statunitense Emily Ratajkowski. La modella ha postato una FOTO sul social network in cui indossa un costume a due pezzi davvero sexy e che mette in risalto un fisico davvero in forma, per un’estate “mozzafiato” in piscina. Accanto alla FOTO, infatti, si legge: “Satin Swim, tomorrow”, che tradotto in italiano vuol dire ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Emily Ratajkowski: bomba bikini il costume c’è ma non si vede - #Emily #Ratajkowski: #bomba #bikini - bowiesmelodrama : @brontosauroo anche dakota johnson e emily ratajkowski hanno delle case bellissime!! finalmente un minimo di gusto… - travan28 : Emily Ratajkowski: il lato B fa il pieno di like - la_gaudino : 1 - I calzini lunghi con i pantaloncini solo se sei Ronaldo 2 - Gli occhiali da vista tondi alla Harry Potter solo se sei Emily Ratajkowski - Vinicio_Levante : @pocospa -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Chi è il marito di Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard Marie Claire Emily Ratajkowski: il lato B fa il pieno di like

La bella Emily riscalda l'estate 2020'Scusate le spalle', sembra dire Emily Ratajkowski, ma i suoi milioni di follower sarebbero disposti a perdonarle di tutto dato che ogni sua foto pubblicata sul se ...

Outfit estivi 2020: lo slip dress è il must trend della moda

Tra i capi must degli outfit estivi 2020 c’è lo slip dress. Un abito di seta morbidissimo e scivoloso ideale per il massimo confort e freschezza. Abbinandolo con scarpe ed accessori vari è versatile e ...

La bella Emily riscalda l'estate 2020'Scusate le spalle', sembra dire Emily Ratajkowski, ma i suoi milioni di follower sarebbero disposti a perdonarle di tutto dato che ogni sua foto pubblicata sul se ...Tra i capi must degli outfit estivi 2020 c’è lo slip dress. Un abito di seta morbidissimo e scivoloso ideale per il massimo confort e freschezza. Abbinandolo con scarpe ed accessori vari è versatile e ...