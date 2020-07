Elisa Isoardi, voci azzerate: la notizia tanto attesa è arrivata. L’annuncio (Di martedì 28 luglio 2020) E sì, le indiscrezioni su Elisa Isoardi ora trovano conferma. La conduttrice ha da poco lasciato definitivamente La prova del cuoco, il format di cucina ereditato da Antonella Clerici che quest’anno ha condotto con Claudio Lippi come spalla. Ma è già pronta a tuffarsi in una nuova avventura televisiva subito dopo l’estate. Da tempo si parlava della sua presunta partecipazione a Ballando con le stelle, il seguitissimo show di Rai1 guidato da Milly Carlucci, ma la conferma ufficiale è arrivata solamente nelle ultime ore. Tutto vero: Elisa Isoardi farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, che per via dell’emergenza sanitaria ha subito grandi cambiamenti nella programmazione ed è finita direttamente nel palinsesto ... Leggi su caffeinamagazine

