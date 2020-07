E’ morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni e divenne attore di teatro in un lager (Di martedì 28 luglio 2020) Gianrico Tedeschi è morto la notte scorsa, 27 luglio 2020, nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d’Orta. attore teatrale e televisivo insieme raffinato e popolare, apprezzatissimo intrattenitore negli anni dei grandi varietà e volto noto al grande pubblico anche grazie a Carosello, aveva compiuto 100 anni il 20 aprile scorso, ricevendo per l’occasione un messaggio di auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’attore è passato alla storia per la sua incredibile arte. Recitava testi leggeri con l’impegno e la serietà di un dramma, mentre lasciava leggerezza e brio a opere più drammatiche. Appassionato delle opere di Pirandello, ha scoperto l’arte della ... Leggi su urbanpost

