Dalla Spagna: il Real vuole fare cassa con i canterani (Di martedì 28 luglio 2020) Sliding doors in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di As, il club madrileno spera di ottenere ben 100 milioni di euro quest’estate dalle cessioni dei suoi canterani. Dopo il passaggio di Achraf Hakimi all’Inter e del difensore Javi Sanchez al Valladolid, i prossimi calciatori a lasciare prossimamente i blancos saranno Borja Mayoral (finito nel mirino della Lazio), Reguilon, Mariano Diaz e Oscar. Foto: Twitter personale Borja Mayoral L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Coronavirus a Roma, nuovi casi dall'Egitto e dalla Spagna: chiusi quattro locali Il Messaggero Spagna: disoccupazione II trim sale al 15,3%, 1 mln di inattivi in piu'

Distrutti piu' posti di lavoro che nel 2009 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Il tasso di disoccupazione in Spagna e' aumentato al 15,3% nel secondo trimestre dal 14,4% del primo. E' i ...

Coronavirus: nessun caso in provincia, 13 nel Lazio di cui 8 dall'estero

Nel Lazio sono oggi 13 i casi di covid e un decesso. Otto di questi sono contagi di importazione: uno dal Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e un cas ...

Nel Lazio sono oggi 13 i casi di covid e un decesso. Otto di questi sono contagi di importazione: uno dal Bangladesh, due dalla Spagna, due dall'Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall'Egitto e un cas ...