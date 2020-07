Come As You Are, la versione swing della hit dei Nirvana è virale (Di martedì 28 luglio 2020) In un post su Reddit, un utente ha scritto: I turned Nirvana’s “Come As You Are” into an old-fashioned swing tune and now I hate myself. Ho trasformato la canzone dei Nirvana ‘Come As You Are’ in una canzone swing vecchio stile e adesso mi odio. Il video, postato due giorni fa, ha ottenuto circa 300k visualizzazioni: A giudicare dai mi piace e dai commenti, ai più è piaciuta questa versione della hit dei Nirvana. E voi, che ne pensate? L'articolo Come As You Are, la versione swing della hit dei Nirvana è virale proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv

Sony espande la gamma di zoom f/2.8, con un ultra wide 12-24mm della sua più pregiata serie Gmaster. Le qualità ottiche sono indiscutibili, ma il conto è salato.

Instagram: bug su iOS 14 beta, scoperte nuove funzioni nascoste

Instagram, la nota piattaforma di photo-sharing, è solita introdurre novità a getto quasi continuo, dopo averne sperimentate altrettante, anche sottotraccia, come appena scoperto dal noto leaker Aless ...

