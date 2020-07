Capri, i sindaci dei due Comuni accusano i media. Lembo: Focolaio? Allibito dalle falsità di giornali e tv (Di martedì 28 luglio 2020) “Sono Allibito da come certa stampa e certa tv, al solo fine di attirare utenti verso le proprie testate, utilizzi il nome di Capri in maniera strumentale e infondata associandolo all’aumento dei contagi registrato in Campania e in Italia”. Lo dichiara il sindaco di Capri Marino Lembo, annunciando, come già fatto dall’Amministrazione comunale di AnaCapri, di essere pronto ad “agire per le vie legali” e di “deferire gli autori di queste fake news all’Ordine dei giornalisti”. In una nota, l’Amministrazione Comunale di Capri ribadisce “l’inconsistenza e l’assoluta falsità delle notizie di stampa riguardanti la presunta presenza di focolai di Covid-19 sull’isola di ... Leggi su ildenaro

