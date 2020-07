Calciomercato Inter – Kumbulla sarà nerazzurro; Tonali ad un passo (Di martedì 28 luglio 2020) Il Calciomercato Inter oggi è iniziato con una certezza se non due, Marash Kumbulla ha deciso di accettare la corte nerazzurra declinando così quella della Lazio, mentre Tonali che già da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento aspetta solo l’accordo tra le società. La scelta di Kumbulla L’Inter aveva già scelto Kumbulla da tempo, ma sul calciatore attualmente in forza al Verona è poi piombata con forza la Lazio. Il calciatore classe 2000 piace per il suo destreggiarsi in una difesa a tre e per la giovane età, che promette ancora ampi margini di miglioramento. Kumbulla dopo un periodo di riflessione ha fatto la sua scelta, quella di essere nerazzurro e non laziale, ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : Volata #Sanchez: #Inter e United trattano l'acquisto definitivo, lui spalma l'ingaggio - Gazzetta_it : #Moratti: '#Conte e #Marotta non so se li avrei presi. #Messi all'#Inter? A volte i sogni...' - DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - calciomercatoit : ???Giacomo #Petralito, noto agente e intermediario di diversi affari tra #SerieA e #Bundesliga, ha risposto sul futu… - GifGifuni : RT @allgoalsnapoli: Nel giorno di #InterNapoli nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Marte Sport Live. Vi proponiamo la puntata… -