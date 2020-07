‘Uomini e Donne’, Enzo Capo svela come sono oggi i rapporti con le sue ex e racconta com’è iniziato il suo business a Budapest! (Di lunedì 27 luglio 2020) Enzo Capo è stato uno dei protagonisti della passata stagione di Uomini e Donne. A novembre, il cavaliere aveva abbandonato lo studio insieme a Pamela Barretta, salvo poi annunciarne la rottura a fine maggio. I due, che non si sono risparmiati frecciatine social, oggi non hanno più alcun rapporto e si stanno godendo le vacanze separatamente. Intervistato da Uomini e Donne magazine, Enzo ha aperto il suo cuore e si è raccontato come mai aveva fatto prima, tra infanzia, amori e… vita lavorativa! Capo era un avvocato mentre oggi si occupa di hotêlerie di lusso a Budapest. Cambiamento piuttosto radicale che ha un suo perché: Circa 10 anni fa mi sono recato a Budapest per conto di un ... Leggi su isaechia

