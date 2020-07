Torino, Cairo non spazza via le voci di addio: “non venderei mai la società dopo un anno come questo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Torino ha conquistato ieri la salvezza aritmetica, è bastato un punto sul campo della Spal per festeggiare l’obiettivo, raggiunto grazie al ko del Lecce contro il Bologna. Un’annata tutt’altro che semplice per il club granata che, nella prossima stagione, avrà ancora Urbano Cairo come presidente. Foto Getty / Valerio PennicinoIl numero uno della società piemontese ha infatti spazzato via ai microfoni dell’Ansa le voci di un possibile addio: “mai venderei il Torino dopo una stagione come questa, anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società: hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e ... Leggi su sportfair

