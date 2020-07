Telegram Desktop si aggiorna: novità versione 2.2 (Di lunedì 27 luglio 2020) Breve comunicato per informarvi che il servizio di messaggistica Telegram Desktop si è aggiornato oggi alla versione 2.2 introducendo diverse novità. Novità in questa versione Passa rapidamente tra diversi account Telegram se usi diversi numeri di telefono. Condividi e archivia file illimitati di qualsiasi tipo fino a un massimo di 2GB ciascuno. Adesso è possibile modificare i messaggi programmati. Tramite la modalità notte automatica è possibile fare in modo che il tema dell’app segua le impostazioni della modalità scura di sistema. L’opzione può essere attivata recandosi in Impostazioni > Impostazioni chat e mettendo una spunta sotto la voce “Modalità notte automatica”. In Impostazioni > ... Leggi su windowsinsiders

