Sicilia, caos migranti. Due fughe di massa in 24 ore. I sindaci di Caltanissetta e Porto Empedocle: «Intervenga il Viminale» (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo il caso del Cara di Pian del Lago nel nisseno, quello alle porte di Agrigento. Nella centro allestito dalla Protezione Civile, con una capienza di 100 persone, c’erano 520 migranti Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia caos Caos migranti in Sicilia: oltre 100 in fuga dal Cara di Caltanissetta Stretto web Migranti, nuova ondata in Sicilia: cosa succede, tra sbarchi e fughe

La situazione dei migranti è sempre più critica in Sicilia. Nella notte sono arrivate 137 persone, mentre sono stati ritrovati nelle ultime ore 125 sui 184 migranti fuggiti in provincia di Caltanisset ...

