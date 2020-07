Pattinaggio velocità, la Nazionale a Inzell per la preparazione: dieci i convocati (Di lunedì 27 luglio 2020) Le Nazionali azzurre di pista lunga al lavoro a Inzell per la preparazione estiva in vista della prossima stagione agonistica. Sono dieci gli azzurri convocati: Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Sporting Club Pergine), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Enrico Salino (Fisio Pro Team), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro). Ottimista il dt Marchetto: “Torniamo a Inzell dove, nel raduno precedente, abbiamo portato avanti un lavoro anche superiore alle aspettative. Non sapevamo in anticipo quali condizioni avremmo trovato sul ghiaccio tedesco e con quante squadre avremmo condiviso la pista e questo portava ... Leggi su sportface

