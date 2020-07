Omicidio di via Rocca Tedalda: arrestato il presunto responsabile (Di lunedì 27 luglio 2020) C'è un indiziato di reato per l'Omicidio di Fulvio Dolfi, 62 anni, avvenuto in via Rocca Tedalda il 16 luglio. Il giudice ha convalidato il fermo. Il cadavere di Dolfi venne trovato nella sua abitazione di Firenze, al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare Leggi su firenzepost

valigiablu : Malta, trovato ferito Melvin Theuma, teste chiave del processo sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galiz… - FirenzePost : Omicidio di via Rocca Tedalda: arrestato il presunto responsabile - TgrRaiToscana : Delitto di via Rocca Tedalda, c'è un arresto #Firenze #IoSeguoTgr @TgrRai - ClementeUol : Marco Vannini, altre due persone in casa Ciontoli nella notte dell'omicidio - grifeo : La verità sull'#omicidio di #MarcoVannini: la madre e un giornalista, #cuore e #cronaca nel loro racconto grazie al… -