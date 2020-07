Nubifragio ed esondazione del Seveso a Milano, assessore: “In un’ora la pioggia di un mese, nel 2020 500 ore di allerta per piogge” (Di lunedì 27 luglio 2020) Venerdì 24 luglio su Milano “e’ caduta in un’ora la pioggia che di solito cade in un mese“, cioe’ 70 millimetri. Lo ha spiegato l’assessore alla Mobilita’ e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha riferito al Consiglio comunale la situazione di venerdi’ scorso in citta’ quando il fiume Seveso e’ esondato dopo le forti piogge cadute. Nel 2020 “ci sono state 29 allerte per i rischi connessi alle piogge, pari a quasi 500 ore di allerta, con la concentrazione maggiore a maggio, giugno, luglio, – ha aggiunto – ma soprattutto a giugno con il 30% delle giornate di calendario con un’allerta operativa. Nel 2019 il dato era ... Leggi su meteoweb.eu

