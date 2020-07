Nomadland , di Chloè Zhao con Frances McDormand a Venezia 77 (Di lunedì 27 luglio 2020) “Nomland di Cloè Zhao a Venezia 77” Nomadland, di Cloè Zhao il terzo lungometraggio della regista cinese (Songs my Brothers Taught me, The Rider – Il sogno di un cowboy e Eternals, prossimo film Marvel), prodotto e interpretato dall’attrice premio Oscar Frances McDormand sarà presentato alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica venerdì 11 settembre in Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido. Venezia 77, tutte le novità Venezia 77: Leone d’oro a Ann Hui e Tilda… La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia condividerà la presentazione, con i Festival di Toronto, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

