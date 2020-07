Napoli, controlli ai Quartieri Spagnoli e nel Centro Storico: un arresto e cinque denunce (Di lunedì 27 luglio 2020) Cronaca di Napoli: weekend di controlli nei Quartieri Spagnoli e nel Centro Storico per i Carabinieri. Un arresto in zona decumani, 5 denunce e 368 persone identificate. In questo fine settimana i Carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme a quelli del reggimento Campania con il supporto del Nucleo elicotteristi di Pontecagnano – nell’ambito dei servizi disposti … Leggi su 2anews

