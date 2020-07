Monopattini, i comuni: serve una stretta, sì a targa e casco (Di lunedì 27 luglio 2020) Altamura, Anci,: "Se non sono rintracciabile, posso fare quel che voglio. E l'obbligo di protezione deve valere sempre". Leggi su quotidiano

Luigi Altamura, comandante della polizia locale a Verona, responsabile Anci della sicurezza stradale. Passa per un duro sui monopattini. L’ebbrezza ecologica non la convince? "Semplice: bisogna conosc ...Magari non abbiamo ancora visto le folli gare parigine, con i ragazzini che si ‘fanno’ di gas esilarante e poi si lanciano sugli Champs-Élysées, sfrenati. Ma anche sulle nostre strade i monopattini or ...