Mbappé salta l’Atalanta | stop di tre settimane Il report del PSG

Infortunatosi domenica scorsa in finale di Coppa di Francia contro il Saint Etienne, Kylian Mbappé dovrà fermarsi per circa tre settimane. E' questo l'esito medico del PSG sull'attaccante francese che salterà dunque la sfida di Champions League contro l'Atalanta in programma il 12 agosto. Per l'attaccante parigino, come comunicato in una nota, si evidenzia "una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno". Point médical – @KMbappe — Paris Saint-Germain (@PSG inside) July 27, 2020

