L’oro tocca nuovo record storico: ecco perché arriverà a 2.000 dollari (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ di nuovo record storico per l’Oro, che ha toccato nuovi massimi, aggiornando anche il massimo di tutti i tempi raggiunto nel lontano 2011, in piena crisi finanziaria europea. Il metallo prezioso scambia a 1,939,9 dollari l’oncia, in rialzo del 2,1% rispetto allo scorso venerdì, dopo aver toccato un massimo di 1,945 dollari. Se si guarda alla performance dell’Oro quest’anno la performance è sorprendente: in sette mesi ha guadagnato circa il 28%. Perché lo’Oro continua a salire? La performance dell’oro viene sollecitata da una serie di fattori – geopolitici, sanitari, finanziari e monetari – ma vediamo quali sono gli elementi che influenzano di ... Leggi su quifinanza

