L’assembramento al Muretto di Jesolo (Di lunedì 27 luglio 2020) In questo video pubblicato su Facebook si mostra la prima serata di riapertura del Muretto di Jesolo, la storica discoteca di Jesolo, che sabato ha inaugurato la stagione. Si è trattato di una serata attesissima, con il dj Marco Carola, tra i più conosciuti al mondo e con l’evento sold out già da alcuni giorni. Tutto è filato liscio, ma solo fino all’alba, riferisce oggi il Gazzettino: I problemi sono sorti all’alba, tra il caldo e lo “sbraco” delle mascherine con le ultime canzoni. Da quel momento numerosi giovani si sono ammassati sotto la consolle per ballare, tutti o quasi senza indossare alcun dispositivo. Una scena immortalata con i telefonini proprio da qualcuno che si trovava alla consolle, con i video trasmessi in diretta nei social, scatenando una valanga di critiche ... Leggi su nextquotidiano

