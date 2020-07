La Sicilia è un far west. Centinaia di migranti in fuga dagli hotspot (Di lunedì 27 luglio 2020) Valentina Raffa In 30 tunisini evasi da Pozzallo, in 100 via da Caltanisetta. I sindaci: "Non li vogliamo" Non dite al governo che ieri dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono scappati 100 migranti e la sera prima dall'hotspot di Pozzallo (Ragusa) sono fuggiti 30 tunisini ancora in quarantena. Per il Viminale è tutto sotto controllo tant'è che nessuno finora ha tentato di contrastare i continui sbarchi che hanno messo in ginocchio Lampedusa, dove l'hotspot per 95 posti è al collasso, arrivando a ospitare 1.027 migranti, e tant'è che nessuno ha pensato di alzare i toni con l'Ue che, trincerandosi dietro alla pandemia, ha lasciato l'accoglienza sulle spalle dell'Italia. In breve ecco cosa si fa: si accoglie e si smista nei centri sparsi per la Penisola, esasperando gli animi ... Leggi su ilgiornale

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fugg ...

