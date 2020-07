La pubblicità Ceres che prende in giro Salvini e il suo «Ah, non posso?» (Di lunedì 27 luglio 2020) Quell’intervento di Salvini a Dimartedì che ormai è entrato nella storia, quando ha chiesto se potesse o meno levare la mascherina per fare un selfie con una signora, è stato ripreso per uno spot di Ceres. Se all’inizio del video possono esserci dubbi, mano a mano che passano i secondi diventa evidente: oltre al riferimento a quell’ormai famoso «Ah, non posso?» non mancano nemmeno le ciliege per riprendere la questione nata mentre Salvini mangiava le ciliegie durante un discorso di Zaia su alcuni neonati morti. LEGGI ANCHE >>> Ceres chiede scusa a Bruno Peres per un tweet ‘inopportuno’ Ceres prende in giro Salvini La ... Leggi su giornalettismo

Ceres : ... @paoloroversi @GigiPadovani per caso cercavate questa #pubblicità della #Ceres? - arelis888 : Ormai capitan panza lo blastano pure nelle pubblicità: visto lo spot della #Ceres? #facciamorete - Spiralwavemood : RT @giornalettismo: #Salvini e il suo 'Ah, non posso?' sono entrati nella storia dei meme e anche nella pubblicità della #Ceres https://t.… - giornalettismo : #Salvini e il suo 'Ah, non posso?' sono entrati nella storia dei meme e anche nella pubblicità della #Ceres - svanzy : RT @Ceres: ... @paoloroversi @GigiPadovani per caso cercavate questa #pubblicità della #Ceres? -

