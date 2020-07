James sbarca in Inghilterra: affare quasi concluso, ma non va da Ancelotti (Di lunedì 27 luglio 2020) I prossimi giorni saranno decisivi per il trasferimento di James Rodriguez al Manchester United. Il colombiano, secondo quanto riportato dal Daily Express, si incontrerà con il club inglese per trovare un accordo. Leggi su tuttonapoli

GFT78 : 'LeBron James sbarca oggi a Torino e si lega all'Auxilium fino al 2024, come l'obiettivo primario quello portare la… -

Ultime Notizie dalla rete : James sbarca OraSì, ecco Ra'shad James – Ravenna24ore Ravenna24ore 'Bodyguard' la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito sbarca su Rai 3

Arriva in prima visione su Rai3 - lunedì 27 luglio, martedì 28 e lunedì 3 agosto alle 21.10 - "Bodyguard", la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito e ha reso il suo protag ...

OraSì Ravenna, la nuova guardia USA è Ra’shad James

OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con la guardia statunitense di 188 cm, Ra’shad James. Nato nello stato di New York il 27 gennaio 1990, James da prof ...

