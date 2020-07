Il primo piatto irresistibile: le melanzane ripiene di riso (Di lunedì 27 luglio 2020) . Il piatto che ti presentiamo oggi è un primo davvero saporito e sfizioso, ma anche abbastanza leggero. Le melanzane vengono farcite con un ripieno di riso, sugo di pomodoro e dadini di scamorza. Vediamo come si preparano. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: due melanzane; una cipolla; 200 grammi di riso; vino bianco q.b.; 250 grammi di sugo di pomodoro; olio extravergine d’oliva quanto basta; 350 millilitri di brodo vegetale; 100 grammi di parmigiano reggiano; basilico, sale e pepe quanto basta. La preparazione La prima cosa è svuotare le melanzane. La polpa che tiri fuori va fatta a dadini e poi fritta in abbondante olio bollente. Quando sono cotti, i dadini vanno asciugati su della carta assorbente. Puoi anche friggere le ... Leggi su pianetadonne.blog

