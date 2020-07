Il 27 luglio 1992 l’assassinio mafioso a Giovanni Lizzio (Di lunedì 27 luglio 2020) Le storie segnano una persona, una famiglia, un’intera città. Se rappresentano una lotta importante come quella contro la Mafia, segnano un’intera Nazione. Una di queste storie è quella dell’ispettore Giovanni Lizzio. La vita di Giovanni Lizzio Nato a Catania nel 1945, Giovanni comincia la sua attività nel corpo della Polizia di Stato a Napoli, ottenendo successivamente … Leggi su periodicodaily

