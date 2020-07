Ignazio Moser: vacanze al mare con Nicolò Brigante, l'ex della sua vecchia fiamma Virginia Stablum (Di lunedì 27 luglio 2020) Relax al mare per Ignazio Moser. Il ciclista e concorrente del Grande Fratello Vip è balzato alle cronache estive per la sua vacanza in compagnia di un volto noto ai telespettatori di Canale 5 e agli amanti del gossip. Parliamo di Nicolò Brigante, ex di una delle storiche compagne dell'attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, ovvero Virginia Stablum.Corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e donne, Virginia Stablum ha coltivato una storia d'amore prima di essere scelta dal tronista, a cui è stata legata sentimentalmente per pochissimo tempo. I due si sono mollati presto, e in contemporanea ecco l'amicizia fra Ignazio e Nicolò, che ... Leggi su blogo

