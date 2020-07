Franco Di Mare risponde a Salvo Sottile “Non sono un tagliatore di teste ma Salvo Sottile non è il proprietario di “Mi manda Rai 3” (Di lunedì 27 luglio 2020) Un’estate ricca di polemiche che non accennano a placarsi. In questo “tutti contro tutti” che non è ciò che ci aspettavamo dopo la pandemia, quando, a detta dei più, ci saremmo scoperti migliori, si stanno verificando liti, discussioni e polemiche, forse, più agguerrite che mai. Salvo Sottile contro Franco Di Mare Franco di Mare che dal mese di maggio è diventato direttore di Rai tre ha preso alcune decisioni per i prossimi palinsesti, che hanno creato molti malcontenti, inevitabili, tra chi è stato escluso. Un escluso eccellente è stato il bravissimo e amatissimo Salvo Sottile che è rimasto fuori ... Leggi su baritalianews

Franco_Forte88 : RT @isabellaisola3: #Ventimiglia Reparti anti-Covid in spiaggia con mimetica, mitra e scarponi. Siamo alla follia totale, si spaventano g… - noncenecoviddi : RT @salvosottile: ?????? Agorà, Gianluca Semprini dice no alla co-conduzione con Luisella Costamagna. Nel 2016 Franco Di Mare lo attaccava: 'I… - froma01k : Franco Di Mare: ecco perché ho fatto fuori Sottile e la Guida da Rai 3. Sulla Costamagna ad Agorà: «E’ forte, farà… - franco_tossini : RT @Paolo__Ferrara: La Capitale rinasce. Sempre più #stradenuove e angoli di città recuperati. Guardate via Ostiense verso il mare di #Roma… - carotelevip : Mi fa un grande piacere che Salvo Sottile e Franco Di Mare si stiano scornando tra di loro. -