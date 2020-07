Ficarra e Picone, battute a raffica: «Piove,le strade si allagano, entrano i barconi dei migranti» (Di lunedì 27 luglio 2020) «Il nostro rapporto con la politica? Non ci serve niente». La premiata ditta Ficarra e Picone diverte al Filming Italy Sardegna Festival del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Il duo, come consuetudine, affronta anche temi forti legati all’attualità e alla politica con leggerezza ed arguzia. E, incalzato dai giornalisti, fa un cenno anche al violento nubifragio che ha colpito di recente la città della coppia di comici, Palermo. «Il sindaco Orlando si è fissato talmente coi migranti che poi ha piovuto anche a Milano», scherzano. E aggiungono: «La strategia è ovvia: riempire i cavalcavia d’acqua è stata la scusa per far arrivare i barconi». Ficarra e Picone: «Dopo Mattarella ci ha chiamato ... Leggi su secoloditalia

di Giovanni Bogani "Il presidente della repubblica Mattarella ci ha chiamati, anzi per la verità ha chiamato me", dice Valentino Picone, con quell'aria mite di chi sembra sempre scusarsi di quello che ...

"Il nostro rapporto con la politica? Non ci serve niente". La premiata ditta Ficarra e Picone diverte al Filming Italy Sardegna Festival del Forte Village di Santa Margherita di Pula, giunto alla sua ...