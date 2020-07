Fassone: "La Juve si indebita pur di vincere. Delusione Inter? È normale" (Di lunedì 27 luglio 2020) Marco Fassone ha concesso un'Intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dei temi caldi del campionato di Serie A, vinto dalla Juventus e ormai giunto alla sua conclusione. L'ex dirigente bianconero, ma anche di Inter, Napoli e Milan non ha usato giri di parole per esprimere le proprie considerazioni. GAP TRA JuveNTUS E NAPOLI - "La Juventus ha la proprietà più longeva del nostro campionato, ha una proprietà che quando c’È da investire in maniera pesante e massiccia, lo fa. Su molti... Leggi su 90min

marcovarini : RT @cmdotcom: #Fassone: 'La #Juve si indebita pur di vincere, #DeLaurentiis non lo farà mai. #Conte? Normale non abbia vinto' #Inter #Napol… - news24_napoli : Fassone: “La Juve si indebita pur di vincere. Delusione Inter? È normale” - zazoomblog : Fassone: “La Juve si indebita per investire. Il Napoli non lo farà mai. Sono due visioni diverse” - #Fassone:… - napolista : Fassone: “La Juve si indebita per investire. Il Napoli non lo farà mai. Sono due visioni diverse” “Per accrescere i… - AApache10 : Fassone: 'La Juve si indebita pur di vincere, De Laurentiis non lo farà mai. Conte? Normale non abbia vinto'… -