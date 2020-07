Concorso Maeci, 32 Segretari di legazione: prove scritte dal 7 Settembre, ecco il programma (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuova opportunità di lavoro con il Concorso Maeci per 32 Segretari di legazione in prova. Dopo le selezioni dello scorso anno per 177 Funzionari Amministrativi e 44 Funzionari dell’area della promozione culturale, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale assume ancora e, grazie alla legge di bilancio, vede confermato il Concorso per la Carriera Diplomatica fino al 2022. Solamente 5 posti sono riservati ai dipendenti laureati con almeno 5 anni di servizio nella III area o nella corrispondente area funzionale. In mancanza di idonei, verranno assegnati sulla base dei titoli e degli esami ai nuovi candidati. Nei prossimi paragrafi vediamo come si articola la selezione e quando sono fissate le prove. Quando ripartono i concorsi dopo il ... Leggi su leggioggi

