Caserma degli orrori, il maresciallo Orlando: “30 anni di onorata carriera” (Di lunedì 27 luglio 2020) Mario Orlando, maresciallo della Caserma di Piacenza, pare fosse al corrente di tutto: tale ipotesi deriva dalle dichiarazioni rilasciate dagli altri indagati della Caserma degli orrori, che parlano del ruolo che il maresciallo avrebbe avuto e che viene confermato anche da una testimonianza di una trans di Piacenza, definitasi parte lesa nel caso. Il maresciallo, dal canto suo, ha rilasciato le prime -ed ermetiche- dichiarazioni pubbliche. Orlando, nessun commento sulle accuse Il maresciallo Orlando non ha intenzione di parlare delle accuse a lui riferite. Incrociato dai giornalisti, subito dopo l’interrogatorio con le autorità, a chi gli chiede come si sente risponde. “Non ... Leggi su thesocialpost

