Carlo Ancelotti si complimenta con Sarri :”Scudetto meritato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, , ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha voluto complimentarsi con il suo collega, Maurizio Sarri, per la conquista del suo primo scudetto sulla panchina bianconera: “E’ stato un titolo meritato anche se rispetto al passato ha avuto più difficoltà. L’arrivo di un allenatore con idee duverse rispetto ai suoi predecessori ha fatto si che non sia stata una cavalcata, ma alla fine Sarri ha fatto un ottimo lavoro”. Poi aggiunge: “Conoscendo le sue idee non è facile arrivare in una squadra che vince e impiantare il proprio credo. Il prossimo anno inciderà di più. È normale che la panchina della Juventus sia la più criticata”. Le dichiarazioni di Maurizio ... Leggi su sport.periodicodaily

