Cagliari – Udinese 0-1 . Le interviste (Di lunedì 27 luglio 2020) Udinese, doppia festa, prima (per la matematica salvezza) e dopo la partita per la vittoria. Per Luca Gotti (era già stato a Cagliari come secondo di Donadoni) Sardegna indimenticabile: “Gli obiettivi? Godiamoci questo momento, c’è lo siamo sudati e meritati. Cercheremo di onorare al meglio questo finale di stagione”. Entrati in campo già salvi: “ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare- ha detto- bene nel primo tempo, siamo calati nella ripresa. Il momento è comunque bello e ripaga di qualche passaggio poco fortunato. Questa squadra meritava una classifica migliore per quello che ha espresso. Ma non è ancora finita”. Ai microfoni di Udinese Tv: Gotti: “Già salvi prima della partita? Direi che è giusto scindere le due cose, un conto ... Leggi su udine20

