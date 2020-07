Attilio Fontana: “Aspettiamo risposte chiare dal Governo su nodi irrisolti” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Tanti sono i temi aperti e le preoccupazioni che non possiamo nascondere. L’autunno sarà difficile. In questo contesto servono risposte chiare dal Governo sui nodi ancora irrisolti. La Regione è, come sempre, pronta a fare la sua parte per surrogare alle mancanze del Governo“, a partire “dalle linee guida per la riapertura delle scuole”. Queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale. “È ora che il Governo dia indicazioni semplici e certe e con una voce unica. E serve un intervento” sui trasporti e “per scaglionare gli orari di lavoro per non arrivare a una situazione ingovernabile”, ha spiegato prima di concludere: ... Leggi su sportface

stanzaselvaggia : Quindi ora sappiamo che Attilio Fontana oltre a non sapere le normative del governo sulle zone rosse non conosceva… - StefanoFeltri : Prima dimettersi, poi spiegare Il governatore lombardo Attilio Fontana se ne deve andare, politici con conti segre… - marcotravaglio : INVITO A SCOMPARIRE Da cinque mesi Attilio Fontana e Giulio Gallera, i due caratteristi che sgovernano la… - Daviderel4 : RT @ADeborahF: Stamane consiglio Regione Lombardia #DimissioniSubito #CommissariateLaRegioneLombardia - Miti_Vigliero : RT @PoliticaPerJedi: La Lombardia profonda continua a considerare come pericoloso bolscevismo tutto ciò che è a sinistra di Forza Italia, a… -