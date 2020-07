Ardea, cittadini bloccano la strada con i rifiuti: non vengono raccolti da 3 giorni (Di lunedì 27 luglio 2020) I rifiuti non vengono raccolti da 3 giorni e “qualcuno” decide di piazzarli in mezzo alla strada, impedendo così il passaggio delle auto. Succede a Marina di Ardea, in via Bolzano, all’altezza civico 43, dove questa mattina ignoti hanno depositato in strada i sacchi dei rifiuti non ritirati dai palazzi. Tutto nasce dal fatto che il personale operante de L’Igiene Urbana, così come previsto dal capitolato d’appalto, qualche giorno fa ha apposto gli adesivi di “rifiuto non conforme” sui secchioni trovati in strada sulla quasi totalità di via Bolzano, in quanto non corrispondevano al giorno della settimana in cui dovevano essere correttamente conferiti. Sembra infatti che i vari ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ardea – Al via i lavori di rimozione della sabbia sul lungomare degli Ardeatini, a comunicarlo in un post di Facebook è il Movimento 5 Stelle di Ardea. “Al fine di agevolare al massimo i lavori di ri ...

Ardea, sequestrata la maxi discarica abusiva delle Salzare

Ardea – Sequestrata la maxi discarica abusiva delle Salzare, situata di fronte al “Serpentone”, le palazzine occupate abusivamente da anni sul lungomare di Ardea. Nella mattinata di oggi, infatti, le ...

Ardea – Al via i lavori di rimozione della sabbia sul lungomare degli Ardeatini, a comunicarlo in un post di Facebook è il Movimento 5 Stelle di Ardea. "Al fine di agevolare al massimo i lavori di ri ...

Ardea – Sequestrata la maxi discarica abusiva delle Salzare, situata di fronte al "Serpentone", le palazzine occupate abusivamente da anni sul lungomare di Ardea. Nella mattinata di oggi, infatti, le ...