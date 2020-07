Approvato l’assestamento di Bilancio del Comune di Torino (Di lunedì 27 luglio 2020) Con 23 voti favorevoli è stata approvata dalla Sala Rossa la delibera relativa all’assestamento di Bilancio previsionale per il 2020. Un documento che, come ha precisato il proponente della delibera Sergio Rolando, è profondamente segnato dall’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha modificato le entrate previste ma anche le voci di spesa. Con precedenti variazioni di urgenza sono quindi stati introitati contributi specifici finalizzati a spese di sanificazione e igienizzazione, erogazioni di buoni pasto, sostegno al comparto educativo, interventi di sospensione dei pagamenti.Dall’altro lato però il Comune può beneficiare dei contributi derivanti dal Decreto Rilancio e dalla rinegoziazione dei mutui che ha permesso un risparmio di 50 milioni. Tuttavia nella delibera si ricorda anche come dalle ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Approvato l’assestamento di Bilancio del Comune di Torino - MartinaNotizie : Martina Franca. Approvato l’assestamento di bilancio: tutte le cifre - comunerimini : #Rimini Consiglio Comunale, approvato l’assestamento di bilancio per il finanziamento delle misure a sostegno dell… - 24emilia : Regione Emilia-Romagna, in commissione Economia approvato l’assestamento di bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato l’assestamento Consiglio Comunale, approvato il bilancio di previsione Corriere di Taranto