Ancelotti: «Giusto confermare Pioli e Ibra. Juve? Scudetto meritato» (Di lunedì 27 luglio 2020) Carlo Ancelotti ha parlato a Radio Anch’Io Sport commentando i temi caldi del campionato: queste le sue parole Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport: queste le parole del tecnico dell’Everton riportate da Itasportpress.it. MILAN – «Ibrahimovic? Confermarlo è doveroso. Lui è un campione. Un giocatore indispensabile. Pioli? Giustissimo confermarlo. Ha preso una squadra in difficoltà e ha espresso un bel calcio dando certezze». CAMPIONATO POST LOCKDOWN – «Una stagione lunghissima. A livello personale è iniziata a metà luglio ed è finita a fine luglio. Un calcio diverso. Dal mio punto di vista meno piacevole. Un calcio più tecnologico che ha perso un po’ di emozione. ... Leggi su calcionews24

