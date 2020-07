Valzer di poltronissime. Consulta e non solo, scoppia la guerra dei mandarini (Di domenica 26 luglio 2020) Caro direttore, mentre si consuma la guerra per la sopravvivenza di «Giuseppi» sui fondi europei, nelle segrete stanze si contendono feroci battaglie di potere, possibilmente al riparo dai Trojan. Come quelle per la Presidenza del Consiglio di Stato, il massimo organo di giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e per la poltrona d'oro, riservata al Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale. Proprio dalla Corte dei Conti alla Consulta approda, al posto di Aldo Carosi, pupillo di Sergio Mattarella e per questo sicuro di un futuro radioso, Angelo Buscema, nominato a suo tempo da Paolo Gentiloni, che l'ha spuntata al ballottaggio per soli quattro voti contro Vito Tenore, un moderato parcheggiato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). La sua elezione lascia libera la poltrona di capo della magistratura contabile. E anche ... Leggi su iltempo

tempoweb : Valzer di poltronissime. #Consulta e non solo, scoppia la guerra dei mandarini #poltrone #nomine #consigliodistato… -

Ultime Notizie dalla rete : Valzer poltronissime Valzer di poltronissime. Consulta e non solo, scoppia la guerra dei mandarini Il Tempo