Roma, litiga con la ragazza e si lancia dalla terrazza del Pincio: morto a 21 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Choc a . Un bicchiere di troppo e una discussione con la fidanzata per motivi sentimentali hanno portato un giovane 21enne a suicidarsi nella notte, intorno alle 2:30. Il ragazzo si è lanciato dalla ... Leggi su leggo

blogsicilia : Litiga con la fidanzata e si butta dal Pincio, morto 21enne - - TgLa7 : Roma: litiga con fidanzata e si getta giù dal #Pincio, muore 21enne - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Roma choc, litiga con la ragazza e si lancia dalla terrazza del Pincio: morto a 21 anni - bizcommunityit : Roma choc, litiga con la ragazza e si lancia dalla terrazza del Pincio: morto a 21 anni - lapennanicola65 : RT @HuffPostItalia: Litiga con la fidanzata e si getta dalla finestra, muore ragazzo di 21 anni a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma litiga

Il Messaggero

Aveva bevuto alcol e al culmine di una lite con la fidanzata si è gettato dalla finestra, precipitando per 15 metri. Il giovane di 21 anni è stato trasportato ancora vivo ma in condizioni gravissime a ...Tragedia al Pincio, la terrazza panoramica di Villa Borghese nel centro di Roma. Un 21enne di origini sudamericane, dopo aver litigato con la fidanzata per motivi sentimentali, si è lanciato dal parap ...